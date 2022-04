Sylvain MOREL

Un parcours commercial solide, l’expérience du management d’équipes et de centres de profits me permettent d’être aujourd’hui une interface solide entre les équipes et les services du siège.



Sensible aux produits et à la mode, je suis structurant et efficient dans l’aboutissement de projets ainsi que l’atteinte de mes objectifs. J’aime FAIRE et FAIRE FAIRE (en détectant les talents de chacun) dans le but de donner envie, de transmettre et de motiver. Toujours dans une écoute active pour fédérer une équipe, j’aime prendre plaisir dans mon métier et transmettre cette passion du commerce.



Mon tempérament fiable et ma grande conscience professionnelle, me permette avec rigueur de mettre en place des méthodes d’organisation pour agir sur les résultats.



Mes compétences :

Vente

Management

Mode

Merchandising

Gestion de projet

Formateur