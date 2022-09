Isabelle GOURGAND

Actuellement en poste, depuis avril 2009 chez GVSE, j’ai débuté ma carrière avec un BTS Assistante de Direction en alternance, obtenu en juin 1997.

Mon parcours a toujours été orienté vers les RH avec une casquette commerciale de 1998 à 2008 chez Manpower et une casquette Assistante de Direction depuis 2009 chez GVSE.

Chez Manpower, j’ai occupé 3 postes clés au sein d’une agence d’intérim : Assistante d'agence, Attachée commercial et Chargée de recrutement.

Ces différents postes m’ont permis d’acquérir une expertise dans le domaine du travail temporaire avec les contraintes que cela comporte (application du droit du travail avec spécificité liées aux différents secteurs, ex transport). La partie commerciale, non négligeable m’a permis d’acquérir une certaine autonomie et assurance.



En 2008, suite à mon arrivée en région Rhône Alpes, j’ai voulu donner une nouvelle dimension à ma carrière en occupant un poste plus sédentaire en intégrant la société GVSE ( plateforme logistique pour les magasins GV) issu de la fusion de 2 Société en juillet 2010 (Lisadis et Lisapro).



Les 2 missions principales me sont confiées chez GVSE :

Assistante de Direction et Assistante RH auprès du Directeur Général. 80% de mon temps est consacré au RH.

Je suis la seule interlocutrice RH sur 2 sites (St Priest et Viriat) qui regroupent environ 120 salariés. Je travaille en collaboration avec une DRH, prestataire de services (RH et financier) pour GVSE.



Au niveau des Ressources Humaines, mes missions sont les suivantes :



Du recrutement et de l’embauche jusqu’au départ du salarié (recrutement, gestion des contrats de travail, éléments variables de paie, gestion des temps de présence, VM, mutuelle, 1% logement, procédure disciplinaire, acomptes…)

Gestion des TR, Mise en place et suivi des accords (seniors, égalité homme femme, pénibilité, intéressement)

Formation : Élaboration du plan de formation, planification et suivi du plan, entretien d’évaluation, contrat de pro, délivrance des autorisations de conduite (caces) + SST

Montage et animation de formation (accueil téléphonique)

Établissement d’un bilan annuel de rémunération

Relation avec les IRP

Intervention en CE sur les aspects sociaux (effectif, absentéisme, formation, mutuelle)

Organisation des élections professionnelles

Suivi des entretiens professionnels

Mise en place de la Base de Données Économique et Sociale

Gestion des intérimaires (env 15 pers en linéaire : Préparateur de commandes)



Concernant l'assistanat de Direction, mes missions sont les suivantes :



Organisation logistique des réunions de gouvernance (CA, AG)

Rédaction de courriers, notes internes, d’information et classement,

Élaboration et suivi du budget de la Direction (pointage mensuel des factures)

Organisation de la journée du personnel (ex : réunion de travail, repas et animation, réservation de cars) pour env 100 personnes

Gestion des véhicules de fonction et carburant (relation avec garage pour les demandes de cotations en location longue durée, choix des véhicules avec les collaborateurs dans le respect du budget, commande, suivi de la réalisation de la commande et livraison)

Organisation des déplacements de la Direction (train, avion, hôtel, taxi)

Gestion des notes de frais

Élaboration et mise à jour du Manuel d'Assurance Qualité



Mes compétences :

Ressources humaines, recrutement, gestion et admin