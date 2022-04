Sylvain MOREL

RESPONSABLE DE PROJET :

Définition du cahier des charges avec les clients

Elaboration et suivi du planning

Validation des choix techniques des développeurs

Gestion des budgets et suivi des commandes

Rapport et animation de revue de projet

Test, recette, validation

Pilotage et coordination de la réalisation du banc de test



CONCEPTION & SUIVI D’EQUIPEMENTS DE TEST :

Définition de la stratégie de test

Choix des solutions technologiques à employer au regard des produits à tester

Définition et développement de l’architecture logicielle

Conception Hardware et Software des équipements

Suivi des indicateurs qualité et définition des plans d’actions







Mes compétences :

Gestion de projet développement test

Conception de banc de test

C#

Relations clients

Banc de tests

TestStand

Labwindows CVI

Labview