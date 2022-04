Sylvain MOUTON

En recherche active



Mon champ d'action au sein relève tant des clients Alimentaires que non Alimentaires.



Compétences acquises :



ENCADREMENT DES RESSOURCES

- Recrutement

- Formation

- Encadrement et suivi

- Détermination des objectifs



ORGANISATION

- Préparation : définition des zones iso, détermination des objectifs, logistique

- Mise en place d'un plan d'action



PHASE D'EXECUTION

- Accompagnement

- Suivi via un reporting complet

- Analyse des résultats



Mes compétences :

Encadrement

Management

Formation

Organisé

Rigoureux

Maitrise de l'outil informatique

Business Objects

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word