Sylvain MUSSET

Je suis une personne rigoureuse, organisée. Mon objectif est d'aller jusqu'à l'expertise comptable. Je recherche CDD, CDI en tant qu'assistant comptable ou comptable junior. Je suis mobile sur les Pays de la Loire, Bretagne et Poitou-Charentes et autres régions.. Par mes expériences (stages et emploi), c'est en étant "sur le terrain" que mes compétences s'enrichissent et me motivent encore plus dans ce métier. Etant jeune diplômé et ayant - de 26 ans, j'entre dans le cadre des réductions sociales. Trouvé son premier emploi est un challenge !!



Mes compétences :

Comptabilité