Fabrication et vente de chocolats artisanaux

Nombreuses spécialités de ganaches à base de thés

Pièces artistiques en chocolat

Pâtisseries, Gâteaux montés

Pièces Montées, Bâptème, Communion, Mariage, Anniversaires, etc..

Traiteur, Lunchs apéritifs sucrés et salés



Produits de reventes de notre sélection:

Colis Gastronomique, plats cuisinés, terrines et pâtés, vins, liqueurs, Eau de Vie, Champagne



Mes compétences :

Artisan

Gastronomie

Idéal

Maitre artisan

Montage

Qualité

Recherche