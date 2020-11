Léa BENCOIL

RESPIRATION - RELAXATION - VISUALISATION - www.linstantsophro.fr

J'accompagne depuis presque 6 ans des femmes avant, pendant et après une grossesse.

J'accompagne depuis deux ans des femmes atteintes de cancer du sein

Jai 18 ans dexpériences professionnelles, comme entrepreneur et comme employée. À tous les postes que jai occupés jai eu la responsabilité de créer, dorganiser et de coordonner des évènements de natures très différentes.

Je mapplique à faire vivre une expérience singulière aux participant(e)s, au travers notamment dorganisations sur mesure et par le choix dexcellents intervenants.

Ma volonté de créer des expériences qui suscitent des émotions ma aussi amenée à faire de laccompagnement individuel par la pratique de la sophrologie.



Pratiquer la Sophrologie c'est soffrir une thérapie brève qui permet la connexion du corps et de l'esprit. Nous utilisons la visualisation positive afin de vous permettre la prise de conscience de vos capacités. La Sophrologie est un révélateur de votre propre potentiel mental et physique. Vous pourrez ainsi vous préparer mentalement et physiquement pour passer un examen, vivre une grossesse paisible, préparer un changement de vie sereinement, gérer un stress passager, prendre la parole devant une assemblée, améliorer la concentration à l'école, grâce à vos propres ressources. Nhésitez pas à me contacter au 06 16 66 23 44 pour vous accompagner dans vos projets.



Après avoir créé « Didule & Digoma », le magasin de bricolage pour enfants, j'ai rencontré Florence Danais, conférencière diplômée détat et fondatrice de « De la suite dans les idées & Cie ». Pendant 6 mois nous développons ensemble cette association qui a pour but dorganiser des visites guidées avec interventions d'artistes. Mon expérience dans l'évènementiel est un plus pour organiser des sorties culturelles ludiques et étonnantes. Lassociation «De la suite dans les idées & Cie» voit le jour le 1er octobre 2003. L'originalité de notre concept séduit tout de suite les CE, les mairies et les particuliers. 6 mois après la création de "De la suite dans les idées & Cie" Florence part pour le projet Keiskamma en Afrique du Sud. Depuis 2004 j'ai développé avec beaucoup dénergie l'association. Passionnée par les mots, les sons et les images, je possède ma licence d'entrepreneur de spectacles. Après 9 années l'association est dissoute début décembre 2012. Je créais la s.a.s BENDORA.

À partir d'avril 2010 et jusqu'au mois d'avril 2013 j'ai été l'assistante du Grand Rabbin Kaufmann.



Ensuite j'ai été sur une ile qui s'appelle BENDOR et qui se trouve en face de la ville de BANDOL. J'y ai eu une boutique dans laquelle je vendais mes créations. Ma vie professionnelle est riche et surprenante !

J'ai terminé ma formation de Sophrologue le 30 septembre 2014 et je suis maintenant Sophrologue Certifiée RNCP. Je reçois sur Paris et me déplace aussi dans les sociétés.



