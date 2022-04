Sylvain NAUDIN

En Charente depuis mars 2016, après 10 ans dans un grand groupe de Protection Sociale dont 5 ans de MOA Web Assurance et Retraite, je suis actuellement en recherche active pour de nouveaux projets.



Je suis également très impliqué dans le secteur associatif de promotion du libre (logiciels et licences), et plus particulièrement TiddlyWiki, un outil magique de prise de note et bien plus, ainsi que de la BiblioBox, dispositif nomade de médiation numérique à ma mode DIY.



http://sylvain.naud.in



Mes compétences :

Informatique

Web

Ubuntu

Internet

Fedora

Mantis

JIRA

Blogging

Adobe Photoshop