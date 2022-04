Sylvain NIEUWLANDT

Après une Licence en Informatique (Université Lille 1), j'ai décidé de m'orienter dans la partie technique de l'informatique, avec à moyen terme le souhait de devenir Architecte technique.



J'utilise principalement les langages Java/JEE (titulaire de la certification Java 6), Html5/CSS3, le C et le C++, le TypeScript, le Javascript, ainsi que les scripts Shell.

Je suis curieux de nature, et je n'hésite pas à apprendre de nouveaux langages et de nouvelles technologies quand cela est nécessaire ou même par curiosité.



Mes compétences :

Gestion de projet

ALGORITHMIE

Programmation

Caml

JavaScript

C

CSS3

Script Shell

Développeur

C++

Html5

Java

Java EE

Batch

Websphere

Jetty

Jenkins

SonarQube

Maven

PrimeFaces