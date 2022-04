Sylvain NOËL

« Ma passion pour le sport automobile et pour le pilotage en particulier, m’ont amené à créer Motorsport Academy qui propose des stages de pilotages sur le circuit de Lohéac (35).Grâce à cette école de pilotage et à son équipe d’instructeurs diplômés, je peux vous faire partager mon expérience de pilote et vous faire vivre, je l’espère, un moment inoubliable ! »



Pilote automobile depuis plus de 20 ans, j'ai obtenu 2 titres de champion de France, participé à de nombreuses courses d’endurance dont les célèbres « 24 heures du Mans ». J'ai également piloté durant 6 saisons en Porsche Cup (3ème en 2002). Engagé cette année dans le nouveau Championnat Racecar, je suis actuellement leader du classement provisoire…



Pour offrir ou vous offrir un moment inoubliable au volant d'une voiture de légende, rendez-vous sur



