Sylvain NOËL

Senior Consultant



Spécialisé dans le déploiement de projets DMP (Adobe Audience Manager)

Animateur de la formation continue des consultants Audience Manager en Europe





Précédemment : Chef de produit



Ai réalisé et priorisé les user stories à partir des objectifs stratégiques du groupe et des besoins clients, validé des fonctionnalités développées et assuré l'autonomie des utilisateurs par formation & documentation sur les deux activités de makazi, trading desk & DMP. Product Owner certifié (méthode Scrum).





Précédemment : Chef de projet web



Ai collaboré étroitement depuis le bureau français de zanox avec les équipes Global Sales & R&D au siège du groupe zanox à Berlin pour favoriser l'innovation du groupe et assurer le lancement des produits en France, au regard des objectifs et enjeux de notre marché.

Egalement chef de projet analytics & produits développés localement pour le marché français.



Mes compétences :

Gestion de projet

Traffic management

Webanalytics

Affiliation

Webdesign

API

Webmarketing

Gestion de produit

Ecosystème marketing digital

Microsoft Office, Word, Excel

Conseil marketing

Data Management Platform