Meurant MORGANE

Je suis graphiste et web designer, créative et passionnée.

J'ai aussi des compétences en identité visuel, conception d'imprimer, retouche photo, photo, et illustration. Si vous avez un projet ou un besoin créatif, je peux vous aider.

N'hésitez pas à m'envoyer un mail.



Mes compétences :

HTML/XHTML

Javascript

Html 5

PHP

CSS

WebDesign

CSS 3

Emailing

Adobe CS5

Adobe Dreamweaver

Adobe CS4

Adobe Flash

Adobe photoshop

Adobe InDesign

Adobe illustrator

Google Drive

Mise en page

Charte graphique

Intégrateur web

Graphisme

Communication visuelle

Flyers

Infographie