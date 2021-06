Cedric DELRIEU

Capacité de communication et d'intégration dans tout environnement avec un sens du relationnel interne et externe.Capable de fournir le meilleur de moi-même pour satisfaire les besoins et les demandes.

Capacité de remise en question sur le travail pour permettre atteindre mes objectifs.

Organisé avec une approche rapide du travail.

Capacité à être consciencieux, l'amabilité, la stabilité émotionnelle, l'ouverture à l'expérience.

Ouvert d'esprit avec un œil sur le futur,obtenir le meilleur pour moi et pour les autres.

Ponctualité,persévérance et organisation sont mes maîtres mots.

Flexibilité réactivité et performance pour fournir une progression constante dans mon travail.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Android

Word et exel

Réactif

spontané

Dynamique

Permis B,C,C1,A1,FIMO

Moteurs de recherche web

Détermination