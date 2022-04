Sylvain ORI

Durant les quatre dernières années, j’ai travaillé en alternance en tant que conseiller bancaire auprès de la clientèle professionnelle. J’ai pu y acquérir des compétences transversales, notamment la négociation avec divers interlocuteurs, la gestion de budget et la collaboration avec plusieurs services.



En parallèle, j’ai occupé le poste de chargé de relations publiques sur les deux dernières années. Cette expérience a suscité chez moi un réel intérêt pour le secteur de la communication et de l’événementiel. De plus, elle m’a permis de développer des compétences telle que la diffusion d’information, la polyvalence ou encore l’organisation d’événements. Je souhaite aujourd'hui consolider ces compétences et en développer de nouvelles grâce à un Master en alternance dans le domaine de la communication.



Mes compétences :

Crédit immobilier

Gestion de la relation client

Analyse crédit

Communication événementielle

Assurance

Accueil physique et téléphonique

Crédit client

Réseaux sociaux

Accueil en entreprise

Marketing relationnel

Contrôle de gestion

Crédit documentaire

Conformité

Banque en ligne

Négociation

Microsoft Office

Visual Basic

Risque de crédit

Conseil en communication

Banque

Communication

Accueil du public

Accueil des clients

Banque de détail

Conseil fiscal

Relations Publiques

Négociation commerciale

Contrôle budgétaire

Gestion budgétaire

Microsoft Excel

Crédit à la consommation

Cascading Style Sheets

HTML

Visual Basic for Applications