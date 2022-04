Sylvain ORY

Travaillant dans la création et la réalisation depuis 18 ans, je possède un profil transdisciplinaire entre paysage, design et graphisme. Les thématiques de l’aménagement de l’espace public, de l’écologie, du biomimétisme, de l'innovation et de la mobilité sont au cœur de mes préoccupations.



Paysagiste observateur

Paysagiste de formation, j'ai travaillé à différentes échelles sur des projets d'urbanisme et d'intégration d'infrastructures dans le territoire. Oeuvrer au sein d’un grand groupe d’ingénierie m’a permis de résoudre des problématiques globales liées à l’urbanisme, à l’architecture et de collaborer avec une diversité de professionnels : écologues, ingénieurs en environnement, ouvragistes, éclairagistes, planificateurs. Dans ma pratique du paysage, je suis particulièrement attaché à l’observation, la perception du genius loci et à la connaissance des végétaux.



Designer faiseur

En abordant le projet par le biais du design, j’améliore sa fonctionnalité et je crée des liens entre les différents domaines de l’aménagement. Je procède par réalisation de tests en réel, de maquettes et de prototypes fonctionnels et esthétiques : je conçois par le « faire ».

Dans le cadre de l’ENSCi les Ateliers (École Nationale Supérieure de Création industrielle), j’ai développé une gamme de mobilier urbain et une assise nomade basés sur une analyse des modes de déplacement, des temps de pauses et des nouveaux usages dans l’espace public.



Graphiste facilitateur

Dix années de pratique en free-lance m'ont permis de créer des chartes graphiques, des identités visuelles et autres documents de communication. Aujourd’hui, ma compétence en graphisme permet de faciliter la compréhension des projets, d'en adapter la présentation aux nouvelles tendances et de les communiquer à divers interlocuteurs. Ainsi je réalise des documents lisibles et didactiques (plans masse, cartographies, modélisation 3D). Mes photomontages reflètent un réel savoir de l'aménagement de l'espace et des végétaux.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Architecture

Graphisme

Photomontage

Photographie

Autocad

Rhinoceros

CINEMA 4D

Artlantis

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Acrobat

Aménagement urbain

Mobilier urbain

Adobe Première

Innovation

R&D

UX

Aménagements paysagers

Design produit