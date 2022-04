Sylvain OUELLETTE

Bonjour

Vous qui êtes dans le mondes des affaires les chiffres de cette entreprise vous intéresseront...

Je partage avec vous car nous avons une nouvelle opportunité (programme santé, sportif avec une nouvelle boisson énergisante 100% naturelle ''NEON '') qui s'installe en France très bientôt si parfois vous êtes ouvert à une nouvelle aventure sérieuse à temps partielle puisque je cherche des partenaires d'affaires pour faire des équipes.

Visalus, une entreprise à succès avec des ventes de $1.8 milliards de dollards Us en Amérique du nord seulement à maintenant le vent dans les voiles dans plus de dix pays d'Europe, vous OFFRENT 6% des actions au rang de directeur national et cette offre est valide pour les 18 prochains mois alors contactez-moi car on prépare le lancement pour la France...

Pour chaque 5 kg perdus ou 5 kg gagnés en masse musculaire l'entreprise remet 90 repas gratuits aux enfants en besoin nutritionnel de votre région... nous développons un succès fou au Québec dans les groupes zumba et conditionnement physiques

Merci

Sylvain



http://sylvainouellette.bodybyvi.com/ fait (overview complet)



http://visalus.com/products/neon anglais seulement pour le moment (tout nouveau)