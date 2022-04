Sylvain OUELLETTE

Cadre supérieur possédant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la direction générale, de la gestion de projets et de l’administration auprès de petites et moyennes entreprises œuvrant à l’échelle nationale et internationale. Mes expériences de gestionnaire et de conseiller m’ont permis de développer de solides aptitudes en gestion administrative, gestion des opérations et finance, notamment dans la planification stratégique, l’évaluation des risques, l'organisation et la direction d'équipe ainsi que le contrôle des activités et des budgets. Je suis reconnu pour ma contribution au succès de nombreuses entreprises, aussi bien dans l'accompagnement au développement stratégique et organisationnel, que dans le montage financier et la recherche de capitaux.