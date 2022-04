Sylvain OUSSALAH

Passionné de mode, j’ai étudié le stylisme et le modélisme dans deux écoles de renom dans la section « femme luxe » et possède une très bonne sensibilité produit.



Travaillant depuis plusieurs années dans la vente de prêt-à-porter, en tant que responsable, puis directeur de magasin, j’ai pu acquérir et utiliser la culture des chiffres et maîtrise les différents indicateurs de vente. Je sais gérer et former une équipe dans une démarche de qualité et sers de valeur d’exemple à mes collaborateurs sur toutes les facettes de mon métier, telles que le merchandising, la gestion des tâches et des stocks afin de toujours optimiser le chiffre d’affaire. Personne de terrain, j’aime relever les challenges et les mener à bien.



Lors de ce parcours, ma sensibilité pour le merchandising et la gestion de l’image de ces différentes enseignes m’a permis de recevoir le privilège de faire partie des équipes d’implantation pour les nouveaux concepts et ouvertures.



Rencontrer de nouvelles cultures et créer une cohésion autour d’un but commun avec de nouveaux collaborateurs me motive tout particulièrement. Je parle un anglais fluide, m’exprimer dans cette langue a toujours été un atout pour moi. Le français est ma langue maternelle et j’ai en plus quelques notions en allemand et flamand.



Mes compétences :

dynamique

Investi

Organisé

Réactif

Vente

Merchandising

Management