Sylvain PAGAT

Titulaire d'un Diplôme de Comptabilité et de Gestion (Lycée Camille Sée, Colmar)



Spécialités :

-Audit

-Comptabilité



Langues parlées :

Français (langue maternelle)

Anglais (lu, écrit, parlé)



Au sein d'une équipe réduite du cabinet FIBA-SATFC j'ai travaillé en commissariat aux comptes sur des dossiers différents les uns des autres. Il m'est arrivé de travailler en indépendance sur certains d'entre eux, voir de diriger les nouveaux collaborateurs. J'ai ainsi revu tout les cycles comptables et établis plans de missions et notes de synthèses ainsi que rapports et lettres d'affirmations. J'ai aussi travaillé en expertise-comptable sur quelques dossiers, j'ai tenu la comptabilité journalière, établis des déclarations de TVA, Liasses fiscales et crédit d'impôt.

De septembre 2015 à Avril 2017 je travail au sein du cabinet COFIME-AUDIT, cabinet de commissariat aux comptes et d'expertise-comptable basé à Colmar. J'ai ainsi intégré une équipe d'une dizaine de personnes et participer à des missions d'audits d'acquisitions et de transformation en plus de l'audit légal.

Actuellement en poste chez General Electric dans le centre de service partagé de Belfort, je suis actuellement comptable générale. J'ai été en charge, au sein d'une équipe réduite, de la migration des taches depuis le précedent centre comptable de l'Allemagne. Nous avons aussi travaillé sur la transformation de l'ERP ainsi que la mise en place du nouveau plan comptable en utilisation actuelle dans le groupe.

Durant mon expérience professionnelle j'ai pu m'adapter rapidement aux divers logiciels utilisés Il en va de même pour les particularités comptables des différents secteurs d'activités de la clientèle du cabinet.



Mes compétences :

Fiscalité

Commissariat aux comptes

Comptabilité

Droit

Audit legal

Audit contractuel