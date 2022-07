Mylene PAGAT

- accompagner nos collaborateurs dans leurs activités, développer leurs compétences et leur transmettre un savoir faire.

- de répondre aux besoins de ma clientéle en proposant les produits adaptés à leurs problématiques tant patrimoniales que fiscales et de placements.

- Accompagner les clients dans leurs projets tout en developpant leurs actifs et leur rentabilité.

- S'appliquer au developpement et à l'augmentation de nombre de client.



Mes compétences :

négociation