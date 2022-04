Christophe BERNON

Une expérience de 13 ans au sein de plusieurs organismes de Sécurité Sociale en qualité de chargé de développement RH me permet aujourd'hui d'être en capacité de prendre en charge la conception, le pilotage et le suivi de projets RH transversaux, en relation avec d'autres fonctions ou départements de l'entreprise. Les maîtres mots RH sont pour moi l’agilité, la transparence, le décloisonnement, l’efficience, l'employabilité et le digital. En perpétuelle évolution, la fonction RH est attendue sur de nombreux chantiers et notre rôle est d'être au rendez-vous !



Mobile géographique (région Aquitaine)



Mes compétences :

Conseil RH

Développement RH

Développement des compétences

Gestion des ressources humaines

Études statistiques

Animation de formations

Gestion de carrière

Gestion de projet

Formation professionnelle

Recrutement

GPEC