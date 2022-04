Christophe BERNON

Bonjour, autodidacte dans les univers de la PAO, du multimédia et de l'internet, j'ai travaillé pendant 18 ans en tant que Freelance en production ou en formation.

Aujourd'hui j'ai rejoint depuis début 2011 l'équipe Prestashop. Un projet dans lequel je crois intensément et dans lequel je suis investi. Je gère depuis mon arrivée chez Prestashop le service Support et relation aux clients.

Mes passions sont le cinéma, la bande dessinée, les nouvelles technologies, les voyages et encore beaucoup d'autres choses.



Mes compétences :

Webmastering SEO

Webmaster

Formateur infographie

Formateur de formateurs

Formateur Prestashop

Formateur PAO

WebDesigner