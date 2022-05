Romain GONZALEZ

Je démarre une nouvelle aventure professionnelle en créant la société Kiwik en co-gérance avec David Gurfinkel. Cela fait maintenant 8 ans que j'évolue dans le domaine du web en me spécialisant progressivement dans l'e-commerce. Profil plutôt technique (Bac + 3 - DUT Information de gestion - Licence pro Internet/Extranet ).

J'évoluais anciennement au sein du groupe Sitti où j'occupais le poste de responsable du service développement

(développement de sites web dynamiques, e-commerce).

Gestion d'une équipe de 12 personnes.



Notre société est partenaire de la société Prestashop, elle fait partie des agences certifiées or Prestashop et dispose d'une expertise reconnue dans l'e-commerce.



Notre engagement et nos atouts :

- Gestion globale du projet optimisée pour la solution Prestashop

- Implication, Proximité (nous sommes une agence "conseil" à taille humaine, proche de sa clientèle et de ses problématiques, considération du projet dans sa globalité, approche personnalisée)

- Technicité (notre équipe technique dispose de la certification Or Prestashop et des certifications sur les langages de programmation : Certification Zend PHP 5.3)

- Accompagnement et réactivité (nous vous accompagnons sur la durée avec la volonté d'optimiser la rentabilité de votre projet)

- Compétitivité et transparence sur les tarifs



