Frederique TORRE

Bonjour,

Ci-dessous mes compétences professionnelles résumées sous 3 grands Items : Management, Commerce, Gestion



Management

- 5 années d’expériences de l’encadrement (de 4 à 20 salariés)

- 3 années d’expérience dans le management transversal

- Détermination des objectifs qualitatifs et quantitatifs, suivi et accompagnement des chefs de service/d’agence et de leurs équipes

- Détermination des besoins et description des profils de poste, sourcing, recrutement, accompagnement des nouveaux collaborateurs et formation des équipes aux process qualité, veille du respect des conditions de travail des salariés

- Gestion administrative et sociale du personnel



Commercial

- Mise en place du PAC annuel (Plan d’Actions Commerciales) et détermination de la stratégie commerciale dans des secteurs concurrentiels et dynamiques

- Responsable des clients « Grands Comptes », négociation, suivi de la mise en place et du respect des accords nationaux et régionaux

- Utilisation des outils de suivi de performance, pilotage des objectifs et développement de la profitabilité (yield)



Gestion

- Détermination des objectifs annuels (bilan prévisionnel et compte de résultat)

- Contrôle de Gestion

- Etablissement des statistiques d’évolution journalières et mensuelles

- Gestion des stocks



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce grands comptes

Cuisine

Gestion centre de profits

Grands comptes

Hôtellerie

Ressources humaines

restauration