Frédérique TORRE

ATTENTION : Portable changé : 0643187279



Responsable qualité associée pour une entreprise de services aux industries dans le domaine de la métrologie tridimensionnelle.

L'entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 2002.



De plus, j'ai pu effectuer des missions de conseil pour des entreprises afin de les aider à obtenir leur certification ISO 9001.



J'aime le relationnel et pouvoir apporter un oeil neuf à un système déjà établi.



Mon passé de consultante dans des multinationales, mes domaines de prédilection dans le management (par la qualité), la gestion de fournisseurs internationaux hardware et fastener avec le pilotage d un rang 1 et 2 pour le 1er constructeur aéronautique, la relation clients internes, l'assurance qualité produit en lien avec la DGA pour un leader de l'armement m’ont permis aujourd'hui de travailler de façon pérenne comme shell procurement leader, où je peux manager une equipe d approvisionneurs sous une pression constante. Une nouvelle entreprise pour un nouveau challenge, une nouvelle vie.



La performance, l efficacité et le relationnel sont des principes auxquels je crois.



Mettre l'humain au cœur de la performance afin d'obtenir des résultats meilleurs !



Mes compétences :

Management

Qualité

Gestion de projet

Gestion de crise

Formation

Gestion de budget

Relationnel