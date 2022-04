Sylvain PALEY

Triple profil :



▲ Pratique (grâce à mon expérience personnelle : capacité d’analyse des territoires digitaux, présence reconnue sur les réseaux sociaux etc.)

▲ Technique (grâce à l'IUT : développement, graphisme, vidéo, photo, etc.)

▲ Théorique (grâce au CELSA : sciences humaines appliquées au marketing et à la publicité, comportement du consommateur, insight, etc.)



Mes compétences :

Advertising

Communication

Digital

Digital Advertising

Planning

Planning digital

Publicité

Strategic

Strategic planning

Stratégie