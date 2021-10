Thomas GERMAN

J'ai travaillé pour Renault, AXA Private Equity, Suez Environnement, Monte-Carlo SBM, Pernod-Ricard, Accor, IPSEN, Royal Riviera, Groupama fondation...



Gestion de projets Web et campagnes digitales.

Accompagnement opérationnel.

Rédaction de spécifications fonctionnelles

Conception d'application web métiers et E-commerce.

Projets digitaux : Web, Mobiles et tablette.

Suivi de créa et conseil, conception ergonomique.

Relation client / devis.

Formation Back-office.



Secteur : Multimédia - Internet

Spécialités



Recommandations ergonomiques, fonctionnelles et éditoriales.

Conduite de projets web, Management.



Mes compétences :

Brief/débrief

Gestion de projets

Devis site web

Relation client

Formateur back-office

Axure

Redmine

Google analytics

Planification

SEO

Management de projet

Mailchimp

Sharepoint

Php

Cubase

Sql

Protool

management

Html

Gestion de projet