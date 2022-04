Sylvain PALFROY

Praticien des moyens de création et de communication audiovisuels depuis 1978. Technicien de la mise en images et de l'éclairage. Réalisateur. Conférencier et sémiologue des écritures iconique et filmique.



Passionné par la lumière et ses possibilités créatives je deviens Directeur de la photographie et signe l'image d'une cinquantaine de films : courts métrages, documentaires, films institutionnels et magazines TV dont certains ont été primés : grand prix du festival de Tours 1979, Grand prix "Images et Communication" Aquitaine 1989. Prix spécial du jury au festival sur l'artisanat 1990 ; Dauphin d'or 1996 au festival de Biarritz.

Je reviens régulièrement à cette fonction que j'occuperais en permanent au centre télévisuel du CNED dans les années 90 en participant à plus de 150 émissions pédagogiques interactives et aux films qui y seront produits.



Dans les années 80 j'ouvre une parenthèse pour créer et animer la cinémathèque du Musée de la Publicité. J'y conçois et réalise de nombreux programmes rétrospectifs et thématiques : la mer, Les 100 ans de l'automobile ; l'aventure, la femme, l'enfant etc. Un long métrage de 4 heures, "La pub fait son cinéma", l'histoire du cinéma raconté par la pub constitue le coeur du programme du festival de Neuilly.



Fin des années 80 je retourne à la prise de vue et travaille notamment pour différents journaux TV sur des chaînes nationales.



Fin des années 90, après mon expérience du CNED, c'est l'aube des télévisions thématiques et décide de concevoir des projets médiatiques. Je participe activement à l'aventure d'une télévision citoyenne et porte un projet de chaine dédiée aux séniors, j'en conçois l'esprit et en compose la grille des programmes.



Peu à peu mes activités prennent un tour plus culturel à travers des séminaires de formation à la lecture et à l'analyse des images et aux techniques cinématographiques puis des conférences sur le cinéma.



En 2001 j'organise les rencontres Art et Publics d'Auvers sur Oise sur le thème du succès



Dernières réalisations : Trois pinceaux en discussion, long métrage sur la création picturale, 2008 ; Famille je vous aime, biografilm, 2007 ; l'école du cœur, doc de cardiologie, 2007 Histoires courtes, théâtralisation de témoignages urbains, 2006 ; Nouvelles Ecritures Scéniques, documentaire (52') sur le théâtre contemporain 2005 ; Dialogues d'exilés, captation et montage de la pièce de Brecht au théâtre 95. 2005 ; Grandeur nature, un jardin ornemental réalisé pour Saint Gobain aux Floralies 2004 ; L'ami Pissarro, (52') documentaire sur le premier impressionniste, 2003, diffusé à la télévision australienne. Le pli de Lagrasse, film pédagogique en sciences de la terre, Université de Cergy 2002



Auteur d'un ouvrage universitaire : Le faux dans l'oeuvre d'Alfred Hitchcock



Mes compétences :

Culture