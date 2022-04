Sylvain PAPET

Depuis plus de 10 ans, au sein de l'agence de communication Com-Océan, je gère le département web tout en étant développeur spécialisé dans Symfony. Je suis donc à même de gérer des projets de A à Z : écoute des besoins, définition des objectifs, proposition et chiffrage, définition du projet (découpage, répartition, planning), conception et choix technologiques, développement, mise en production.



Je cherche à progresser dans cette voie et ce domaine (la communication web) qui me passionne et donc à gérer des projets web de plus en plus importants et innovants. Je suis quelqu'un d'autodidacte, curieux, calme mais très ouvert et attentif. J'aime effectuer des tâches variées mais centrées sur mon domaine de compétence : définir des projets avec le clients, gérer une équipe et un planning, concevoir et développer l'architecture globale et les outils permettant d'industrialiser certains aspects.



Mes compétences :

Communication

Symfony

Html 5

e-Commerce

Linux Debian

JavaScript/Ajax

Gestion de projet Web

PHP Objet

SEO et SEM