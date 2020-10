Joan ALPINI

Actuellement : créateur et gérant de la société "Ideosphere".



Ideosphere est un bureau d'études socio-économique éco-responsable.

Voir notre site web :

https://www.ideosphere-etudes.fr





FORMATION :



- Formateur certifié SIPCA (2019)

- Master II en géomatique et conduite de projets de développement (2005)

- Maître en Géographie (2004)

- Baccalauréat section Littéraire (1999)





COMPÉTENCES TECHNIQUES :



Enquêtes et sondages d'opinion, Rédaction d'analyses synthétiques, Animation de réunions publiques, Cartographie, Statistiques, Conception graphique, Recherches documentaires, Bureautique.



Compétence complémentaire : astronomie (passion depuis l'enfance...)



Langues :

Anglais courant, notions d'italien et d'allemand.



OBJECTIFS :



Agir au service du public, Enquêter, Analyser des données, Cartographier, Rencontrer, Entretenir de bonnes relations humaines.