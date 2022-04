Guillaume ESCOFFIER

10 années d'expérience en marketing, communication, service à la clientèle, gestion de projets, de site web et des médias sociaux. Et, une Maîtrise en Marketing qui m'a permis dacquérir les compétences nécessaires à la gestion dune entreprise.



Très polyvalent, j'ai également acquis une expertise dans le domaine e-marketing et l'infographie en gérant la conception dun site internet, les mises à jour, les animations commerciales, les newsletters, les médias sociaux.



Amoureux de la nature et du voyage, je réalise depuis 4 ans des films pour donner le goût aux voyages sur mes réseaux sociaux : Wake Up and Travel.



Mes compétences :

- Marketing

- Communication

- Management

- Polyvalence

- Sérieux

- Discipliné

- Organisé

- Force de proposition