Georges Junior Curtis KAMGOUA

Issu d'une formation commerciale / marketing, je termine mes études (bac+5) en me spécialisant dans le domaine du web (internet - e-business - e-Commerce - stratégie digital).



Enthousiaste et impliqué, je sais être force de proposition pour toujours aller plus loin dans les missions qui me sont confiées.



J'espère très prochainement prendre part à l'aventure d'une entreprise pour mettre à profit ma créativité.



Mes compétences :

Développement commercial

Démarchage / phoning

Relation client

CRM

Marketing stratégique/opérationnel

Projet d'entreprise

E-business / E-Tailing

Plateforme / solution e-Commerce

Stratégie multicanal / Cross canalité

E-Commerce / m-Commerce (consulting)

Pack office

Operations / Campagnes e-Marketing