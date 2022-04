Christophe CAMPO

Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid propose aux entreprises et au secteur Public des services Cloud et des logiciels de gestion.



Le Groupe répond aux besoins de gestion financière, fiscale et ressources humaines des entreprises et organismes publics de toutes tailles et apporte des solutions métiers aux entreprises des secteurs manufacturing, trade, services et retail ainsi qu'aux professions comptables.



Autour de son concept technologique MoBiCloTM qui allie Mobilité, Business intelligence et Cloud, Cegid intègre les nouveaux usages au cœur de sa politique d'innovation.



Groupe international, avec plus de 2000 collaborateurs, 27 implantations en France et 15 filiales ou bureaux dans le monde, Cegid équipe plus de 120 000 clients et 400 000 utilisateurs, dont plus de 120 000 en mode SaaS (Software As A Service), pour un chiffre d'affaires de près de 267 M€ en 2014 (cotation sur Euronext Paris).



