Sylvain PARAZOLS

J'ai créé Evan Productions en juin 2010, entreprise spécialisée en communication sonore.

Nous sommes aux services des professionnels :

- des médias radio partout en France avec des spots de publicités pour leurs annonceurs ;

- des points de ventes, collectivités et associations du département de la Haute-Vienne, Corrèze et Dordogne en proposant notamment des programmes de musiques associés à des messages sonores promotionnels ;

- Nous assurons également des prestations d'animations évènementielles et commerciales (marchés, foires, salons, opérations ponctuelles ou régulières en points de vente, rues commerçantes, centres commerciaux,... ) ces services sont multiples : promotion l'animation en amont (créations/impressions affiches, flyers, site internet dédié,...) sonorisation/animation de votre manifestation, et bien entendu nous vous apportons notre expérience pour la création de votre évènement afin qu'il soit une réussite auprès du public.



Téléphonez-nous pour le détail des services que nous sommes en mesure de vous apporter, mais aussi devis et tarifs au : 05.55.75.25.93 - contact@evan-prod.com



Mes compétences :

Publicité

Communication

Audio

Production

Radio