Sylvain PARFAIT

Journaliste et vidéaste depuis une dizaine d'années, je réalise toutes sortes de vidéos : du clip institutionnel à la vidéo d'entreprise, en passant par le docufiction et le reportage d'actualité.



JRI depuis 2 ans, j'écume le Nord et la Picardie avec un plaisir et une curiosité sans faille.



Concrètement : j'écris moi-même les sujets, tourne, monte, réalise les effets After effect, les voix off et compose les musiques. N'hésitez pas !



Mes compétences :

Audiovisuel

Cadreur

Cinéma

Compositeur

JRI

Monteur

Réalisateur

Tournage

Video