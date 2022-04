Organisateur de la course ''Les 10 km de l'hexagone ''



Toutes les villes courent le même jour à la même heure pour une immense battle.

Quelle sera la ville la plus rapide ?

Quelle sera la ville la plus sportive ?

Rdv le 26 juin 2016 à 10 heures Hippodrome d'Auteuil Paris, Albertville, , Baie-Mahault, Beaumont les Valence ,Cabourg, Cluny Gray, Lac de Paladru (38),Saint Martin, Wasquehal.....

