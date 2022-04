Sylvain PASSEMAR

Prise d’informations sur les projets d’organisation de l’entreprise (métiers, postes cibles ...) auprès de la Direction Générale avec le service RH.

Auto-bilan à distance réalisé par le salarié avant la rencontre avec le consultant (CV actualisé, passeport formation, test de personnalité TALENT Q)

Séances de travail avec le consultant pour appréhender la situation actuelle du salarié, ses objectifs/projets professionnels et ses principaux freins / motivations.

Evaluation des potentialités d’évolution et des capacités d’adaptation à travers nos outils de Management des RH utilisés en évaluation des compétences.

Détermination des points de convergence et des écarts éventuels entre les deux perceptions (salarié et consultant).

Elaboration de scénarii d’orientation et d’un plan de progrès.

Restitution tri partite et suivi post-diagnostic, si nécessaire.

Suivi de mise en place des préconisations (en option).