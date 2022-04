Sylvain PASTOR

Fort d'une expérience professionnelle de plus de 10 ans aux cours desquelles j’ai acquis et perfectionné mes compétences dans le domaine de l'informatique industrielle.



Après une première expérience de 5 ans sur la fonction d'ingénieur support logiciel et de

développeur au sein de la société Honeywell (éditeur de logiciel de contrôle commande et de

matériels industriels), j'ai intégré en 2008 la société GFI, société de service informatique, en qualité

de chef de projet et ingénieur études et développement. Dans ce cadre, je réalise de la gestion de

projets de la conception au développement de logiciels auprès de clients aux activités industrielles

diversifiées et exigeantes telles que le transport/infrastructure (SPIE) ou le nucléaire (AREVA).



Mes compétences :

Informatique

SQL

Gestion de projet

JavaScript

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET

Linux embarqué

Microsoft Windows

Développement informatique

GNU/Linux

C++

Informatique industrielle

Oracle

Scada

Android

Python

Bluetooth

Node.js