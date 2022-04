Sylvain PASTOR

RECHERCHE TEMPS PARTIEL DANS L'AUDE



Développeur web Fullstack FREELANCE à Carcassonne (11000, Aude) et Toulouse (31000 Midi-Pyrénées). Spécialisé en Javascript et framework Js.



Tel un jedi, je suis humblement les préceptes du software craftmanship :) La passion, le professionnalisme, le pragmatisme et la fierté sont les maîtres mots qui guident mon travail.



Vous êtes entrepreneur, startup, pme en **Occitanie** ? Vous souhaitez créer une application web innovante de A à Z et la propulser sur la toile ? Alors vous avez trouvez le prestataire qu'il vous faut. Conseil, développement et accompagnement.



DÉVELOPPEMENT BACKEND

✔️ NodeJs ( Express.JS, Sails.JS, Socket.io ... ) ♥️

✔️ PHP 5.6 - > 7.X

✔️ RUBY ( Ruby on rails )

✔️ Base de données: MySql, Postgres (PostGis), MongoDB(NoSql) ♥️ , Elastic Search (NoSql)



DÉVELOPPEMENT FRONTEND

✔️ HTML / CSS / JS, JQuery

✔️ Sass & Compass

✔️ VueJS ♥️



ENVIRONNEMENT, GESTION DU CODE...

✔️ Webpack 3 - > 4

✔️ Npm, gem...

✔️ Eslint, standard Js

✔️ Git, github, gitflow

✔️ DOCKER, VIRTUALBOX, VAGRANT...



COMPÉTENCES PRÉCIEUSES



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement web

Web design

Intégration web

SEO

AngularJS

PHP / MYSQL

Ruby on Rails

Stratégie de communication

Blogging