Sylvain PAUWELS

Dynamique et volontaire, mon gout pour les defis me permet de continuer a avancer sans connaitre la lassitude. J'aime analyser les choses afin de proposer aux clients une offre coherente et technique.



Aujourd'hui Chargé d'affaire pour la société Spiral dans les départements 80 - 62 - 59, je propose des prestations de maintenance industrielle par application des polymeres Belzona.



Suivi des dossiers de A a Z : prospection et prise de contact avec les donneurs d'ordres, redaction des devis et des appels d'offres, encadrement des equipes et suivi des chantiers.



Mes compétences :

Développement commercial

Bâtiment

Béton

Vente

Industrie

Anti acide

Anti corrosion

Etanchéité

Peinture Batiment