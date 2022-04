Sylvain PECHCONTAL

J'assure la direction et le fonctionnement de l'office de tourisme intercommunal.

En appui au comité de direction, et dans le respect du cadre fixé par la communauté de communes, je suis ordonnateur de l'EPIC :

- élaboration et mise en œuvre des budgets (450 000 €) et j'assure aussi le suivi comptable quotidien (M4) ;

- définition et mise en œuvre des projets : cahier des charges, plan de financement, dossier de subventions

- gestion des ressources humaines (8 ETP) : planning, formation, plan de travail, entretien individuel, recrutement des saisonniers



De plus, j'appuie la Cdc dans la définition du programme de développement touristique ainsi que dans le suivi de différents projets (randonnée, urbanisme, SIG,etc.)



Parallèlement, j'assure des interventions sur la thématique de la Taxe de Séjour pour la MOPA et je suis formateur sur cette thématique pour le CNFPT.



Je suis aussi jury pour des examens de niveau 5 dans le domaine du tourisme et de l'animation.



Enfin, j'encadre l'animateur du projet Grand Site Vallée de la Vézère et j'assure le suivi et la mise en œuvre des actions "tourisme" de ce projet.



2012 : Victoire du Prix du E-tourisme lors des 8ème Rencontres nationales du E-tourisme institutionnel à Pau avec le projet "Tous des Cro-Magnons"