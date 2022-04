Sylvain PELCHAT

International B2B Business Developer pour Laxson International

Solutions de sécurité et de repérage GPS pour personnes, véhicules, équipements et objets de valeurs. Montréal, QC, Burlington, VT et Fort Lauderdale, FL.

www.laxsongps.com

*

International B2B Business Developer for Laxson International

Security and Tracking GPS solutions for people, vehicle, equipment and physical assets. Montreal, QC, Burlington, Vt and Fort lauderdale, FL.

www.laxsongps.com



Mes compétences :

Interpersonal skills

Disciplined

Developer

International marketing

Speaker