Sylvain PELLETREAU

Avocat depuis 2004, spécialisé en droit de l’environnement, je conseille tant les industriels que des investisseurs, afin de les accompagner dans l’évaluation des risques industriels et notamment dans le cadre du fonctionnement des installations classées, d’opérations de restructuration, de cessions de sites pollués ou de montages de projets.



Depuis plus de 10 ans, ma pratique exclusive du droit de l’environnement tant sous ses aspects conseils que contentieux m’a permis d’intervenir notamment dans les secteurs suivants :



• Droit des installations classées

• Sites et sols pollués,

• Déchets,

• Eau et milieux aquatiques,

• Emissions atmosphériques (gaz à effet de serre, crédits carbone,…),

• Energies renouvelables.



En outre, soucieux de confronter ma pratique à la doctrine, j’enseigne le droit de l’environnement à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne depuis 2005, j’écris des articles et anime régulièrement des colloques.



