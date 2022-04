Sylvain PERRET

Après 5 années de terrain en tant que technicien de mesure (mise en service et dépannage sur les réseaux câblés cuivre) puis technicien fibre optique (qualification de liens optiques et interventions curatives), suivi de 2 années en qualité de Chargé de Négociation (recherche de sites pour l'accueil de stations relais GSM et étude d'implantations sur les sites recherchés),

j'ai été en charge des études FTTH (ingenierie d'exécution de réseaux fibres optiques pour le Très Haut Débit) pour divers opérateurs.

Je suis aujourd'hui responsable du bureau d'études (environ 25 personnes)



Mes compétences :

Fibre Optique

Projeteur