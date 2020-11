Tuan Nghiem VU

Ingénieur polytechnique avec 27 ans d'expérience en génie industriel, procédé catalytique, génie chimique, risque industriel, fiabilité, facteurs humains et organisationnels, conception de sécurité et HSE, conception mécanique et électrique, sécurité des procédés, prévention des pertes, gestion des risques, analyse financière, développement & administration des affaires, R&D, conception de dispositifs innovants, écosystème de start-up, etc. avec plus de 60 projets industriels de référence dans divers secteurs, tels que l'énergie, le pétrole et gaz, onshore, offshore et sous-marin, la chimie, la catalyse, les équipements médicaux, les technologies vertes, les énergies renouvelables , énergie solaire et éolienne, nucléaire, véhicules électriques, chemin de fer et autoroute, pour les projets de l'étude de faisabilité à la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction.



Compétences / Domaines dExpertise :



Élaboration de Business plan, programmes R&D, conception, brevets, présentations, publications scientifiques et techniques, rapports détude, modèles 3D, dessins techniques, etc.



Animateur des revues techniques, HSE et Business: HAZID, HAZOP, SIL, PHA, PRA, AMDEC, P&ID, Matrice de Cause & Effet, Diagramme logique darrêt durgence, Plan dimplantation, modèles 3D, Revue daffaire / Business, etc.



Habilitation électrique : B1V, B2V, BC, BR, B0, H0V.



Sécurité de procédé, conception de sécurité, prévention des risques, ingénierie de conception HSE : Philosophie HSE, concept de sécurité, classification des zones dangereuses (étude ATEX), Détection de feux et gaz, définition des zones feux (Fire Zone, Restricted Area Impacted Area), système de protection et de lutte contre l'incendie, Plan dévacuation durgence et des équipements de sécurité, Plan durgence, Registre de suivi des actions, Identification des éléments critiques pour la sécurité et des éléments critiques pour l'environnement, Diagramme logique darrêt durgence, Matrice de cause et effet, Système Instrumenté de Sécurité SIS (Safety Instrumented System), Système de protection de haute intégrité HIPS (High Integrated Protection System), Spécifications et MTO des équipements, etc.)



Quantification et évaluation des risques : Analyse des conséquences, Etude HAZAN, EDD (Étude de Dangers), EDS (Etude de Sécurité), QRA (Evaluation Quantitative des Risques), FERA (Etude de feux et dexplosion), TRA (Évaluation des risques technologiques), PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques), Quantification et évaluation des risques de déversement, Étude de chutes dobjets, Calcul balistique (Calcul des effets projectiles), Modélisation et Calcul des accidents majeurs : Jet enflammé, Feux de nappe, Feux de gaz en milieu libre, Explosion en milieu non confiné VCE/UVCE, Explosion, BLEVE, BOILOVER, Dispersion atmosphérique des gaz inflammable et toxique, Etude de dispersion de gaz sous-marine/subsea, etc.



Sureté de fonctionnement (Fiabilité, disponibilité, maintenabilité) et sécurité fonctionnelle : Analyse fonctionnelle, AMDE/AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité), revue SIL, calcul SIL, étude de fiabilité, étude HIPS, étude de disponibilité de production, études RAM / RAMS (fiabilité, disponibilité, maintenabilité et sécurité), Plan IMR (inspection, maintenance et réparation), Manuel dopérations et IMR, etc.



Développement commercial, daffaires, business et services : Création et Management d'entreprise, Roadmap, Plan de développement, Innovation, Management de projet et d'équipe, Analyse dinvestissements financiers, Étude de faisabilité technico-économique avec simulation stochastique numérique, Analyse des données statistiques, Facteurs organisationnels et humains, Analyse des incidents et accidents, Retour d'expérience, etc.



R&D et enseignement : R&D et conception des systèmes, produits et dispositifs innovants sur mesure. Activités de conseils, Encadrement des stages et organisation des visites d'étude, etc.