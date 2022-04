Sylvain PERRIRAZ

Après plus de 25 ans passé dans l'industrie graphique, il est temps pour moi de me lancer un nouveau défi et de mettre en adéquation passion et profession.



Ainsi je propose la fabrication, l'entretien et la réparation de tout matériel d'harnachement et de sellerie équestre en me déplaçant directement dans vos centres.



Je vous propose aussi la fabrication de vos articles de petite maroquinerie tel que ceintures, sacs à main, pochettes en tout genre etc...sur mesure et sur devis préalable.



Pour plus de renseignements, visitez et aimez ma page FaceBook sur https://www.facebook.com/pages/Sylvain-Sellier/888695334498677 .



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Implication

Aisance relationelle

Réflexion stratégique

Gestion des compétences

Amélioration continue - kaizen - lean thinking 5s