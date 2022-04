Sylvain PETITET

Ingénieur (ENTPE) et Urbaniste (docteur HDR en Urbanisme-Aménagement)

20 ans d’expérience dans l’analyse des politiques publiques dans les domaines de la ville et de l’environnement

25 ans d’expérience en ingénierie publique

5 ans d’expérience en ingénierie privée et dans le pilotage de la R&D



Compétences clés

Management d’équipes et de projets

Définition et mise en œuvre d’une politique R&D

Direction d’études et de recherches dans le champ de la ville et de l’environnement

Formation, ingénierie et face-à-face pédagogique

Communication scientifique, institutionnelle, commerciale

Capacités d’analyse, rédactionnelles et de synthèse

Capacité d’adaptation à des environnements et des problématiques variés



Thématiques de travail récentes

Ville durable, réseaux et services urbains (eau, assainissement, déchets), smart city, écoquartiers, circuits courts, relations Transport-Urbanisme, électromobilité, développement des modes actifs, évaluation des services écosystémiques,, trames et infrastructures vertes, conception et gestion des espaces publics, chantiers furtifs urbains.



Langues étrangères

Maîtrise de l’Anglais, niveau C2

Notions d’Allemand et d’Espagnol



Mes compétences :

Strategic spatial planning

Sustainable land use management

managing teams

teaching

book writing

managing studies and research programs