Sylvain PHIRMIS

CPH Immobilier est une entreprise à taille humaine. J'ai été convenablement formé et je suis motivé qui sont deux clés de la pérennité de mon investissement. C’est ainsi que j'offre un niveau de professionnalisme conforme aux exigences de mes clients.



Mes formateurs, des hommes et des femmes, qui ont choisi de mettre leur expertise au service de CPH Immobilier sont animés par l’envie de partager leurs connaissances et leurs expériences. Ils ont en commun des valeurs essentielles : engagement, compétence, ambition et innovation.



Pour que chacun se sente bien chez CPH Immobilier, et favoriser une relation pleinement vivante, la formation continue et la politique de rémunération sont 2 enjeux majeurs de cette entreprise.



En rejoignant CPH Immobilier, vous intégrez une entreprise dynamique et innovante qui place ses salariés au cœur de sa stratégie.