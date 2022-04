Sylvain PICAUD

Actuellement en poste dans une P.M.E. toulousaine spécialisée en systèmes de suivi de flottes de véhicules et d'aide à l'exploitation de transports en commun, je suis directeur de la business unit "EasyGo", avec pour rôle de développer commercialement ce produit, en liaison avec l'équipe commerciale et la direction technique.



Titulaire d'un D.E.A. informatique, j'ai été ingénieur de recherche en informatique pendant 8 ans pour Alcatel Alsthom Recherche. J'ai ensuite orienté ma carrière vers des projets opérationnels dans une filiale d'Alcatel pour prendre rapidement des fonctions de chef de projet informatique.

A cette fonction, j'ai encadré le développement de systèmes d'information d'abord dans le domaine militaire (4 ans - système d'aide au renseignement) puis dans le domaine civil (système d'optimisation de réseaux GSM pour Alcatel).

Rattaché au groupe Thales, j'ai négocié une affaire avec un client institutionnel européen (ministère de l'intérieur), nouvel entrant dans l'Europe, pour concevoir et déployer un système national d'aide à la surveillance de frontières durant deux années.



Mes centres d'intérêt sont aujourd'hui la relation client, le management d'affaires et l'encadrement d'équipe pour la vente de systèmes complets, avec une composante informatique et/ou électronique, de la définition du besoin à la recette finale et au-delà à la maintenance corrective / évolutive.



J'ai suivi en 2006 une formation commerciale pour renforcer mes compétences de négociateur, avec un stage de prospection pour une entreprise de formation continue.



