Sylvain PICAUD

Physicien, spécialiste de la modélisation des interfaces gaz/solides dans l'atmosphère terrestre et le milieu interstellaire.



Titulaire de l'habilitation à diriger des recherches (1998).

Médaille de bronze du CNRS (année 1998).



Depuis le 1/01/2012, Directeur de l'Institut UTINAM (laboratoire de recherche CNRS/Université de Franche-Comté, UMR CNRS 6213) qui regroupe une centaine de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs et doctorants (reconduit à ce poste le 01 janvier 2017).



et depuis le 01/01/2014 également Directeur du GDR CNRS n°3622 (GDR SUIE) consacré à la caractérisation physico-chimique des particules de suie (ce groupement de recherche rassemble près de 150 chercheurs appartenant à plus de 40 équipes sur toute la France) (reconduit à ce poste le 01 janvier 2019)



Membre titulaire de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon et de Franche-Comté (élu en 2015 au fauteuil n°4).



Membre du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes et du groupe de recherches historiques Franche Bourgogne.



Passe-temps : Etudes historiques sur la famille de Longvy du XIIIème au XVIème siècles, à la frontière entre Duché et Comté de Bourgogne.